شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى كولينز تنشر صورة تكشف غضب الباريسيين من مسلسل Emily In Paris.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الباريسيين مازالوا غاضبين من ليلى كولينز نجمة مسلسل Emily In Paris، وواجهت النجمة موجة الغضب الجماهيرى هذه بالتقاط صورة بجانب ملصق ضخم للمسلسل فى باريس، بعد تشويهه تمامًا، وعبرت ليلى عن صدمتها من الرسومات التى كشفت غضب البعض من المسلسل الذى تدور أحداثه فى فرنسا.



ليلي تسخر من بوستر مسلسلها

وظهرت لوحة إعلانات ليلي كولينز، التى تلعب دور إميلي كوبر، مغطاة بالكتابات على الجدران، مما جعلها تبدو شيطانا بعدما أصبحت ذات عيون حمراء، ونشرت النجمة الصورة التى التقطتها بجوار الملصق الإعلانى المشوه، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مع مقطع فيديو طريف لزوجها وهو يهرب من بشاعة البوستر.

وتتلخص الانتقادات التى توجه للمسلسل كونه مجرد لعب على الأكليشيهات والأنماط الثقافية والسياحية المتعلقة بالفرنسيين والأمريكيين الذين يذهبون إلى باريس، في حين يري الباريسيين أنهم لم يعودا مثلما يتناولهم المسلسل.

على الجانب الآخر تتنوع أسباب إعجاب الكثيرين بالمسلسل، حيث يتناول قصص حب رومانسية خفيفة وسط سحر مدينة باريس، حيث يستعرض العمل مواقع باريس السياحية ومعالمها الأثرية وخصوصيتها الثقافية، من برج أيفل، إلى جاردان دي باليه، والشانزليزيه، إضافة إلى الكنيسة التي رسم جدرانها جان كوكتو في سان تروبيه، وحتى المقاهي والأسواق والمخابز الباريسية الشهيرة.