محمد صبحي ناعيا مها أبوعوف: "تجمعنا ذكريات جميلة لا حصر لها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعى الفنان محمد صبحي، صديقته الفنانة مها أبو عوف، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب صبحي، عبر حسابه على "فيسبوك": "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. ببالغ الحزن والأسى.. أنعي صديقتى الفنانة الجميلة مها أبو عوف، تجمعنا ذكريات جميلة لا حصر لها، سأفتقدك كثيراً يا مها، أدعو الله لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته وأن يلهم أسرتك وأهلك ومحبينك الصبر والسلوان".

يذكر أن الفنانة مها أبو عوف رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 6 يناير بعد صراع مع المرض.

وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن أبرزهم: بشرى، دنيا سمير غانم، أشرف زكي، منير مكرم، أيمن عزب، أحمد الحلواني، وآخرون.