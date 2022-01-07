نيكول سابا تردّ على الشائعات: “مش مقبول”‏

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 01:16 مساءً - منذ ساعتين
نيكول سابا
بعد الأخبار التي تحدثت عن ارتباط الفنانة اللبنانية نيكول سابا الممثل المصري ياسر جلال، علقت نيكول على كل هذه الشائعات نافية كل ما تردد عن ارتباطها بجلال.
وقالت: “هو زميل وعزيز ونجم كبير، وأنا مكنتش أعرفه قبل كده، احنا اتقابلنا في مسلسل نور مريم، واشتغلنا مع بعض”، مضيفة إلى أنه غير مقبول بث هذه الشائعات لأن جلال أيضاً مرتبط ومتزوج.
وأضافت سابا خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج “حبر سري”، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أنها لم تندم على تقديمها الأعمال الفنية، مشيرة إلى أنها نادمة بالفعل على عدد من الأعمال التي لم تقدمها، لافتة إلى أنها رفضت عدد كبير من الأعمال، التي كانت ستضمن لها تواجد أكبر ودخل مادي.