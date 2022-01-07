نادية الكامل تفجر قواها الانثوية وتظهر بإطلالة مثيرة على العامود بعد طلاقها!

كتب امير فتحي في الجمعة 7 يناير 2022 12:57 مساءً - في ظهورها الأول بعد إعلانها الانفصال عن زوجها الممثل أحمد الفيشاوي، وجهت نادية الكامل رسالة غامضة عبر صفحتها قائلة: “واقصرها، حبل الكذب، ينتهي حيث بدأ”.

وظهرت الكامل بعدد من المنشورات الحديثة بإطلالات جريئة أثارت ردود فعل متفاوتة بين متابعيها،.





ونشرت نادية الكامل مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على العامود وقالت: ”الرقص على العامود العمود رياضة رائعة، لقد بدأت هذا التمرين منذ عامين، لقد عززت ثقتي وجعلتني أقوى وهذا التمرين يوجه قوتك الأنثوية الداخلية”.

بينما علقت على صورة اخرى نشرتها عبر حسابها على انستغرام قائلة “واقصرها……حبل الكذب ،،ينتهي حيث بدأ ♠️”.

وكانت نادية الكامل، أعلنت طلاقها من الفنان أحمد الفيشاوى، حيث كشفت من خلال حسابها على انستجرام عن طلاقها من أحمد الفيشاوى وذلك بعد قصة حب كبيرة ترجمتها حالة الرومانسية التى كانت تظهر بينهما طوال الوقت فى المناسبات العامة.

وكتبت نادية الكامل: “من امرأة قلبها هلك وانطفأ.. أود أن أعلن عن انفصالى انا وزوجى احمد الفيشاوى، ربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لى العيش معك حتى فى أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا “.

واستكملت نادية: “الرجاء عدم الخوض فى هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالى وأسرتينا، لقد عشت معك أربع سنوات وأعتقد انى كنت نعم الزوجة ونعم السند، وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكى ترتاح.. ولكنى أعتقد انك الآن سعيد من غيرى ولست تعيس، وأتمنى لنفسى أن أكون أيضا سعيدة، ولكن وإحقاقا للحق لقد أعطانى ووهبنى كافه حقوقى الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظه تفكير بل وأكثر، سوف أحبك دائما يا صديقى وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لى ولم أقصر يوما”.