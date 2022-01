شكرا لقرائتكم خبر عن Marvel تحصد 30% من إيرادات شباك التذاكر الأمريكى خلال عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مارفل ستوديوز Marvel نجاحاً لافتاً من خلال سلسلة أفلام الأبطال الخارقين لتتصدر إيرادات الأفلام فى شباك التذاكر الأمريكى لعام 2021، وحسب ما نشره موقع هوليوود ريبورت، حققت أفلام استوديوهات مارفل 30% من إجمالي حجم الإيرادات التي حققها شباك التذاكر الأمريكي في العام الماضي، لتتفوق على جميع شركات الإنتاج السينمائي في الولايات المتحدة.

وحقق شباك التذاكر الأمريكى فى 2021 ما يقرب من ضعف الإيرادات التى حصدها فى عام بداية انتشار الوباء 2020، وذلك بعد الاستفادة من رفع القيود الصحية المتعلقة بالدخول إلى صالات السينما، وحسب التقرير حققت استوديوهات مارفل في 2018 الذي شهد إطلاق فيلمي "Avengers: Infinity War" و"Black Panther" نسبة 18% من إجمالي إيرادات شباك التذاكر الأمريكي في ذلك العام.

وكان فيلم Black Widow أو الأرملة السوداء، أول أفلام استوديوهات مارفل في 2021، حيث جذب عشاق أفلام الخوارق وبلغت إيراداته في دور السينما المحلية 183.6 مليون دولار منذ إطلاقه في مايو، كما حقق إيرادات مالية إضافية من بثه على منصة "Disney+".

بعده أطلقت مارفل فيلم "Venom: Let There Be Carnage" الذي نجح في حجز المرتبة السابعة من الأفلام الأكثر ربحاً في إيرادات شباك التذاكر المحلي لعام 2021، ثم اطلق فيلم "Shang-Chi and the legend of the Ten Rings"، الذي تفوق على فيلم الأرملة السوداء في إيرادات شباك التذاكر، وفي نوفمبر عادت مارفل إلى صالات السينما بفيلم "Eternals"، الذي حقق إيرادات جيدة مقارنة بفترة أزمة الوباء، لكنها أقل بالنظر إلى ما حققته الأفلام التي سبقته في العام.