بلقيس في “صابرة”.. جرعة زائدة من الإبداع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة بلقيس فتحي أغنيتها الجديدة “صابرة” باللهجة المغربية، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”، محققة من خلالها أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة على صدورها، إذ لاقت الأغنية استحسان شريحة كبيرة من الجمهور.

وسرقت بلقيس الأنظار بعد طرح كليب أغنية “صابرة” إذ قدّمت للجمهور جرعة زائدة من الإبداع بإطلالتها المختلفة، حيث تخلت عن الفساتين البراقة والمجوهرات اللامعة، وظهرت بشكل ريفي بسيط لسيدة مغربية، وارتدت الإطلالة التقليدية للمرأة بالمجتمع هناك، وهي فستان قصير وأسفله بنطلون وطرحة بسيطة على الرأس.

وتعاونت بلقيس في أغنية “صابرة” مع الملحن مروان أصيل، والشاعر الغنائي يونس آدم، والموزع الموسيقي أمين رحمون، والمخرج عبدالرفيع عبديوي، فيما تعتبر هذه الأغنية هي ثالث أعمالها باللهجة المغربية بعد أغنية “la vie”، وأغنية “تعالى شوف”.

وتناقش بلقيس في الكليب أزمة الأمية، من خلال تجسيدها شخصية إحدى بنات قرى جبال الأطلس بالمغرب، وهو نفس المكان الذي جرى فيه تصوير الكليب الذي تصدر “الترند” بعدد من الدول العربية فور صدوره.

وفي نفس السياق، عبرت بلقيس عن سعادتها بتصدر أغنيتها الجديدة “صابرة” الترند حيث علقت عبر حسابها في “تويتر”: “بلقيس صابرة تدخل الترند ‎المغربي في وقت قياسي، وتقترب من الترند الأول”.

يذكر أن بلقيس فتحي فاجأت جمهورها بالإعلان عن خوضها تجربة موسيقية جديدة تبدأ بها عامها الجديد 2022، وهي عبارة عن “كروس أوفر”، وتعتبر إحدى أشهر التجارب الفنية بالعالم، مشيرةً إلى أنه سيتم بث أولى حفلاتها الغنائية من خلال تلك التجربة، بدءاً من 18 يناير المقبل، مطالبةً جمهورها بالانضمام لهذه التجربة الحصرية.