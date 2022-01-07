محمد رمضان يسخر مجددًا من عمرو أديب.. فيديو يشعل فتيل الخلاف بينهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سخر الفنان محمد رمضان من الإعلامي عمرو أديب بعدما تم اختياره أفضل ممثل في عام 2021، ضمن استفتاء أجراه الأخير في برنامجه.

ونشر رمضان مقطع فيديو من مداخلة هاتفية للدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام “بصيرة”، حيث سأله أديب عن أفضل ممثل في دراما 2021، ليفاجئه عثمان بأنه الفنان محمد رمضان.

ونشر رمضان الفيديو عبر حسابه الخاص في “إنستغرام”، ووضع في الخلفية أغنيته “متعودة” في إشارة الى السخرية من عمرو أديب بسبب الخلافات الحاصلة بينهما.

وكانت سلسلة من الخلافات قد وقعت بين عمرو أديب ومحمد رمضان، بسبب أزمة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، ما دفع الواحد منهما لإقامة دعوى ضد الآخر، حيث برّأت محكمة الشيح زايد عمرو أديب من تهمتَي سب وقذف الفنان رمضان، بعدما قضت بتغريمه 10 آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، لاتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان، وطالبت الدعوى التي أقامها المحامي أحمد الجندي وكيلاً عن الفنان محمد رمضان فيها بتعويض قدره 1000001 جنيه.