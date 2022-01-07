"صدمة مش قادرة أستوعبها".. جومانا مراد تنعى مها أبو عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة جومانا مراد، صديقتها الفنانة مها أبو عوف، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتبت جومانا، عبر حسابها على تويتر: "وجعتي قلبي يا مها.. رحيلك صدمة مش قادرة أستوعبها ولا أصدقها، حتوحشيني أوي يا حبيبتي يا أختي يا صاحبتي يا عشرة العمر.. يا أعز وأغلى الناس على قلبي.. يا أطيب وأجمل وأجدع وأحن أخت في الدنيا.. الله يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة".

وأضافت: "أكيد انتي في مكان أحسن بكتير يا حبيبتي.. ربنا ينور قبرك ويثبتك عند السؤال ويصبر قلبنا على فراقك ويصبر شريف حبيبي وكل أهلك وأحبابك، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الفاتحة والدعاء".

يذكر أن الفنانة مها أبو عوف رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 6 يناير بعد صراع مع المرض.

وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن أبرزهم: بشرى، دنيا سمير غانم، أشرف زكي، منير مكرم، أيمن عزب، أحمد الحلواني، وآخرون.