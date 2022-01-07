شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد مسلسل "الجسر" لـ عمرو سعد ونيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل "الجسر" من بطولة عمرو سعد ونيللى كريم يوم 11 يناير، حيث سيعرض فى 8 حلقات فقط على أحد المنصات الإلكترونية، وتظهر نيللى فى دور زعيمة مستعمرة تستولى على المنطقة التى تعيش فيها، وتدخل فى صراعات بعدها مع عمرو سعد، لتتوالى الأحداث فى إطار من الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد إنتهاء الحياة على كوكب الأرض.

من ناحية أخرى بدأت نيللى كريم فى تصوير مشاهدها الأولى من مسلسلها الرمضانى، "فاتن أمل حربى" فى الديكور الخاص بالعمل، وتعانى نيللى كريم من خلافات مع حماتها طوال أحداث المسلسل، والتى تجسدها الفنانة فادية عبد الغنى، بسبب توريطها فى العديد من المشاكل حتى بعد انفصالها من الفنان شريف سلامة الذى يجسد دور زوجها، كما تظهر نيللى كريم بمراحل عمرية مختلفة خلال احداث المسلسل.