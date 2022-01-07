شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى يحيى حفلاً غنائيًا بساقية الصاوى 22 يناير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الفنان وائل الفشنى حفلاً غنائيًا، يوم 22 يناير الجارى، علي مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى، وذلك فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً ولمده ساعتين، يغنى فيها باقة متنوعة من أغانيه الذى يعشقها جمهوره، مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من فيروس كورونا.

وشارك وائل الفشنى فى احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر وقدم فيها أغنية "الأقصر بلدنا"، وقال خلال لقائه علي تلفزيون الخليج 365 ترشحت للغناء فى احتفالية افتتاح طريق الكباش من خلال المايسترو نادر عباسى، وأشكره بالطبع على هذا الترشيح الذى كان من فنان عظيم مثله يقدر الفن ويفهمه، وهو أيضا من الموسيقين المقتنعين بصوتى ومن الذين أعطونى دفعة قوية للأمام، فعندما يأتى شخص بحجم نادر عباسى ويقول لى أنه يحب صوتى فكأنه أعطانى شهادة ووسام".

وتابع وائل الفشنى: "عندما تواصل معى المايسترو نادر سعدت جدا أن الفرصة ستسنح لى أن أغنى فى هذا الموكب العظيم، وبالفعل سجلت الأغنية وسافرنا للأقصر، وتنبأ لى المايسترو أننى سأغنى جزءا صغيرا لكن سيتحدث عنه العالم بأجمعه وقد كان".