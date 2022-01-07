شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غادة عادل.. حسن الرداد فى رقصة هستيرية جديدة مع ريم مصطفى "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجئ الفنان حسن الرداد، جمهوره بمقطع فيديو جديد يؤدى خلاله رقصة هستيرية مع الفنانة ريم مصطفى، من كواليس عرضه المسرحى الذى قدمه فى موسم الرياض بنسخته الثانية، فى المملكة العربية السعودية.

ونشرت ريم مصطفى، مقطع فيديو لرقصتها الغريبة مع الفنان حسن الرداد، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث رقصا على كلمات أغنية "كيفى كده" لـ ويجز، وتأتى هذه الرقصة بعد أيام من رقصة شبيهة أداها حسن الرداد، مع الفنانة غادة عادل، مطلع العام الجديد 2022.



حسن الرداد وريم مصطفى

نشر حينها، الرداد، الفيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، صحبها بتعليق: "بمناسبة السنة الجديدة حبيت أبداها بفيديو عاقل من كواليس مسرحية فى نص الليل، كل عام وحضراتكم طيبين".

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن الفنان حسن الرداد، خرج مجددا للتصدى للشائعات التى تطوله هو وزوجته إيمى سمير غانم، حيث طمأن الجمهور على إيمى، وقال فى تصريحات تليفزيونية: "إيمى كويسة الحمد لله، وإن شاء الله يا رب كدة تعدى من الأزمة الصعبة اللى هى فيها".



ريم مصطفى فى رقصتها مع حسن الرداد



رقصة حسن الرداد وريم مصطفى

ونفى الرداد، أخبار الانفصال التى ظهرت على الساحة مجدداً فى الأسابيع الماضية، مؤكداً: "احنا ما انفصلناش ولا حاجة، والحمد لله حياتنا جميلة جداً مع بعض، أنا وإيمى أكتر كابل فنى بيطلع عليه شائعات".

وعاد الرداد مؤخراً إلى القاهرة بعد عرض مسرحيته فى موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، والتى يشارك فى بطولتها غادة عادل وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدى ومصطفى بسيط ونيللى محمود، وإخراج عمرو عرفة، وهو عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر.