شكرا لقرائتكم خبر عن The King's Man يحقق 47 مليون دولار فى أسبوعين عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الدراما والأكشن The King's Man إيرادات وصلت إلى 47 مليون و 815 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، و وأنقسمت الإيرادات بين 19 مليون و 515 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكى، و 28 مليون و 300 بـ شباك التذاكر المختلفة حول العالم.

فيلم الدراما والأكشن The King's Man، من إنتاج شركة 20TH Century، وطرح فيلم The King's Man من يوم 22 ديسمبر من العام الماضى فى دور العرض المختلفة حول العالم، وذلك بعد تأجيل العمل لأكثر من مرة، بسبب عدم الانتهاء من المونتاج والتصوير، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتدور أحداث فيلم الدراما والأكشن The King's Man حول مجموعة من أسوأ العقول الإجرامية التي تتجمع للتخطيط لحرب للقضاء على الملايين، ويجب على رجل واحد التنافس مع الزمن للتصدي لهم.

فيلم The King's Man من اخراج ماثيو فون، وبطولة جيما ارترتون، ماثيو جود، آرون تايلور جونسون، رالف فاينز، ستانلي توتشي، دانيال برول، ، ريس إيفانز، هاريس ديكنسون، ديمون هونسو، توم هولاند والذي يلعب حاليا بطولة فيلم Uncharted، مع مارك ويلبرج وهو الفيلم الذي تم تأجيل طرحه عدة مرات، حيث كان من المقرر طرحه في ديسمبر من عام 2020، وثم إلى مارس 2021، وثم إلى 16 يوليو من العام الماضى 2021، ومن ثم تحديد موعد جديد وهو18 فبراير من العام الجارى 2022.

الفيلم الجديد Uncharted"، مستوحى من سلسلة ألعاب الفيديو الأكثر نجاحًا والذي يقوم بإخراجه روبن فليشر، وقد قام الممثل توم هولاند وأنطونيو بانديراس بتصوير عددا من المشاهد للفيلم في منطقة "كوستا برافا" السياحية الإسبانية.