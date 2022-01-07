الصور الأولى من كواليس "يوتيرن" بعد انطلاق تصويره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الصفحة الرسمية لشركة العدل جروب، على موقع "فيسبوك"، عن الصور الأولى من كواليس مسلسل "يوتيرن"- اسم مؤقت، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

وظهر في الصور مخرج العمل سامح عبدالعزيز، والمنتج جمال العدل، وجاءت مصحوبة بتعليق "أول يوم تصوير مسلسل يوتيرن- اسم مؤقت، للنجمة ريهام حجاج، والفنان القدير توفيق عبدالحميد، المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، رمضان2022 العدل جروب".

مسلسل "يوتيرن"، يشارك في بطولته: ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، والذي يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما، عبير صبري وكريم قاسم ومحمود حجازي ومحمد كيلاني وصفاء الطوخي وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز.