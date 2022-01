شكرا لقرائتكم خبر عن الأفلام الصينية والخارقين سيطرت على قائمة أعلى الإيرادات حول العالم فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد شباك تذاكر السينما العالمية في 2021، العديد من التحديات أهمها بالتأكيد كان فيروس كورونا، وتأثيره علي صناعة السينما وعرضها في السينمات، وربما كان عام 2021 حاله أفضل من العام حال 2020، حيث شهد العام الماضى عرض العديد من الأفلام الكبري التي تم تأجيل عرضها في 2020، فيما شهد شباك التذاكر فى 2021 علي بزوغ نجم السينما الصينية ومن قبلها السينما الكورية الجنوبية، إضافة إلى سيطرة كبيرة لأفلام الخارقين وآخرها كانت النسخة الجديدة من فيلم Spider-Man .

Spider-Man: No Way Home

وتصدر فيلم Spider-Man: No Way Home قائمة الأعلي إيرادا فى شباك التذاكر حول العالم بـ 2021، حيث حقق إيرادات وصلت إلى مليار و54 مليون دولار أمريكي، وهو الفيلم الذي يدور حول الظهور الأول في التاريخ السينمائي لـ Spider-Man، لشخصية البطل الحقيقية، مما جعله غير قادر على فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة لكونه بطلًا خارقًا، لكن عندما يطلب المساعدة من دكتور سترينج، تصبح المخاطر أكثر خطورة، مما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان.

يقوم كل من زندايا، توم هولاند، جون فافرو، بنديكت كومبرباتش، أنجوري رايس، ماريسا تومي، ج. سيمونز، بنديكت وونج، جيمي فوكس، ألفريد مولينا، مارتن ستار، جاكوب باتالون، ببطولة الفيلم.

Hi, Mom

فيما جاء الفيلم الصيني The Battle at Lake Changjin فى المركز الثاني حيث حقق إيرادات وصلت إلي 902 مليون دولار ، ويتناول الفيلم أحد فصول الحرب الكورية حين تمكن الجنود الصينيون من صد القوات الأميركية في ساحة معركة بكوريا الشمالية، في ظل صقيع قارس.

فيما حقق الفيلم الصيني أيضا Ni hao, Li Huan Ying أو فيلم Hi, Mom ، إيرادات وصلت إلى 822 مليون دولار، محتلا المركز الثالث وهو الفيلم الصيني الذي يتناول قصة امرأة تسافر بالزمن إلى الوراء لتلتقي والدتها في محاولة لتحسين حياتها وعلاقتهما، وهو من إخراج جيا لينج وبطولة جيا لينج و زيوفاي تشانج وشين تنج.

No Time to Die

أما فيلم الأكشن العالمى No Time to Die فجاء في المركز الرابع محققا إيرادات وصلت إلى 774 مليون دولار أمريكي، حول العالم، ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلاً، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، ما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج.

فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة ويجسد رامى مالك ذات الأصول المصرية شخصية الشرير فى الجزء الجديد، سافين، وهى الشخصية التى ترتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم.

Fast & Furious 9

أما المركز الخامس كان من نصيب فيلم Fast & Furious 9، حيث حقق 726 مليون دولار، وهو الفيلم الذي طرح في دور العرض حول العالم في مايو الماضى، وهو من بطولة فان ديزل، ميشيل رودريجيز، جوردانا بروستر، تيريس جيبسون، لوداكريس، ناتالي ايمانويل، تشارليز ثيرون، جون سينا، فين كول، سونج كانج، آنا ساواي.

ويدور الجزء الجديد من Fast & Furiousحول استعانة Cipher بمساعدة جايكوب، الأخ الأصغر لدوم للانتقام من دوم وفريقه.

وحقق الجزء السابق من سلسلة Fast & Furious حصيلة إيرادات وصلت إلى مليار و238 مليون دولار أمريكى حول العالم، ويشارك فى بطولة الفيلم فان ديزل، وسكوت أستوود، وشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، وجايسون ستاثام ومن تأليف كريس مورجأن وجارى سكوت طومسون، ومن إخراج F. Gary Gray.

Detective Chinatown 3

في المركز السادس جاء فيلم " Detective Chinatown 3"، محققا إيرادات في شباك التذاكر وصلت إلي 686 مليون دولار أمريكي، وهو الفيلم الذي يدور في إطار من المغامرات والغموض، يتلقى المحققين تانج رين وكين فينج دعوة للسفر إلى طوكيو والتحقيق في جريمة قتل غامضة، فتقودمها القضية إلى معركة كبيرة بين أقوى المحققين وهو من بطولة باوكيانج وانج وهاوران ليو وساتوشي تسمابوكي وتوني جا وماسامي ناجاساوا وشوتا سوميتاني ومن إخراج سيتشنج تشن.

بينما جاء في المركز السابع فيلم Venom: Let There Be Carnage، بحجم إيرادات وصلت إلى 501 مليون دولار من إخراج آندى سيركيس، وذلك بعدما حقق الجزء الأول من الفيلم إيرادات وصلت إلى 856 مليون دولار حول العالم، وتدور قصة Venom حول إيدى بروك التى يجسدها توم هاردى، والذى ظهر لأول مرة فى أفلام سبايدر مان، الشخصية التى تحولت من شخص عادى إلى شخص خارق للطبيعة شرير بسبب تعرضه لهجوم من كائن فضائى منحه قدرات خارقة وأصبح داخله يواجه قوى الشر والخير، ويواجه العديد من الأحداث التى يسعى للتغلب عليها والسيطرة على الكوكب.

فيلم Venom من بطولة توم هاردى، وميشيل ويليامز، ووودى هارلسون، وجينى سليت، وريز أحمد، ومارسيلا براجيو، وريد سكوت، وميشيل لى، وسكوت هيز، وماك براندت، ومن تأليف مجموعة متنوعة من الشخصيات وهم كيلى مارسيل، وسكوت روزنبرج، وتود مكفارلين، وجيف بينكنر، وديفيد ميشليني.

أما المركز الثامن فكان من نصيب فيلم "Godzilla vs. Kong" والذي حقق إيرادات عالمية وصلت إلى 467 مليون دولار، وذلك رغم فيروس كورونا وما فرضه من قيود على السينمات.

فيلم Godzilla vs. Kong من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوغوري وإيزا جونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.

أما في المركز التاسع فجاء فيلم الأبطال الخارقينShang-Chi and the Legend of the Ten Rings ، بإيرادات وصلت إلى 432 مليون دولار

الفيلم ينضم إلى أفلام الأبطال الخارقين التى أنتجتها "مارفل" خلال العقود الماضية، وتدور أحداث الفيلم الذى يقوم ببطولته الكندى ذات الأصول الصينية "سيمو ليو"، حول "شانج تشى" الذى يدربه والده منذ الصغر على الفنون القتالية، فيصبح من أقوى المقاتلين، لكن فيما بعد يتمرد على خطط والده ويدافع عن الأرض فى مواجهة منظمة "الخواتم العشرة".

ويقوم ببطولة الفيلم الجديد Shang-Chi كل من أوكوافينا، إنه ليو، ميشيل يوه، تيم روث، بنديكت وونج، فالا تشين، بن كينجسلي، توني تشيو واي ليونج، فلوريان مونتينو، دالاس ليو، روني تشينج.

وفي المركز العاشر جاء فيلم الأبطال الخارقين Eternals، محققا إيرادات وصلت إلى 400 مليون، ويدور الفيلم الجديد في أعقاب أحداث Avengers: Endgame الذى طرح في عام 2019، حيث تحدث مأساة غير متوقعة تجبر الكائنات الفضائية القديمة التي تعيش على الأرض في الخفاء لآلاف السنين على الخروج من الظل، ولم شملهم ضد أعداء البشرية الأقدم من جديد.

ويضم فريق ممثلين فيلم Eternals كل من ريتشارد مادن، وكوميل نانجاني، وإنجلينا جولي، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.