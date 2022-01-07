كتب امير فتحي في الجمعة 7 يناير 2022 02:43 صباحاً - علق الاعلامي المصري عماد الدين اديب على اصابة شقيقه الاعلامي عمرو اديب وزوجته الاعلامية لميس الحديدي بفيروس كورونا عبر تغريدة كتبها على حسابه على تويتر.
ووجه عماد الدين اديب رسالة الى الشامتين بمرض شقيقه كاتبا: “بإختصار … لا تبدي الشماتة بمرض أخيك فيعافيه الله و يبتليك.”.
يأتي ذلك بعد ساعات على اعلان الإعلامي عمرو أديب، اليوم الخميس، عن إصابته وأصابة زوجته الإعلامية لميس الحديدي بفيروس كورونا.
وكتب عمرو اديب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “انا ولميس عندنا كورونا . الحمد لله الاعراض بسيطه وخفيفه . فاصل قصير ونواصل . ارجوكم ادعوا معنا .”.
كانت هذه تفاصيل خبر عماد الدين اديب بتعليق مثير بعد اصابة شقيقه عمرو اديب بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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