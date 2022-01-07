سمية الالفي في اول ظهور بعد خضوعها لاستئصال ورم سرطاني

كتب امير فتحي في الجمعة 7 يناير 2022 02:43 صباحاً - حرص الفنان المصري ​أحمد الفيشاوي​ على التواجد إلى جانب والدته الفنانة الكبيرة ​سمية الألفي​ وذلك بعد عودتها إلى المنزل إثر خضوعها لعملية جراحية جرى خلالها استئصال ورم من صدرها في إحدى المستشفيات.

ونشر الفيشاوي عدداً من الصور أظهرته وهو يحتضن والدته ويقبلها على وجنتها بينما كانت جالسة وعلق عليها :”الحب كله وأكتر بكتير.. شكرا يا صديقتي”.

وتفاعل عدد كبير من محبي الفيشاوي والألفي مع المنشور نذكر من بينهم الممثلة هند صبري التي علقت برمزين تعبيريين لقلبين، ونال المنشور في أقل من ساعة ما يزيد على 10 آلاف ومئتي إعجاب.

يذكر أن سمية الألفي تتحضر للبدء بجلسات العلاج الكيماوي خلال الأيام المقبلة وفق ما أكد مقربون منها وقالت: “الكانسر اللي عندي نوع نادر وكمان أسبوعين هبتدي رحلة علاج”.