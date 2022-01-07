فن ومشاهير

"أحلى ضحكة وأجمل روح".. دينا الشربيني تنعى مها أبو عوف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة دينا الشربيني، صديقتها الفنانة مها أبو عوف، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشرت دينا، صورة الراحلة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خبر صادم، هتوحشينا قوي يا أحلى ضحكة وأجمل روح، ربنا يرحمها ويصبر أهلها".

يذكر أن الفنانة مها أبو عوف رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 6 يناير بعد صراع مع المرض.

وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن أبرزهم: بشرى، دنيا سمير غانم، أشرف زكي، منير مكرم، أيمن عزب، أحمد الحلواني.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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