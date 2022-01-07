خاص| ماجد الكدواني: أحمد عز عشرة عمر وشريف عرفة مخرج عظيم ورائع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

قال الفنان ماجد الكدواني، عن تعاونه مع الفنان أحمد عز في فيلم "الجريمة"، الذي استقبلته دور العرض السينمائي الأربعاء 5 يناير: "عز رصيد حياة وعشرة عمر، واستمتع بالعمل معه".

وتابع الكدواني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "عز فنان جاد، ويشجع الممثل الذي بجانبه أن يقدم مباراة عظيمة، كما أن العمل مع أستاذ شريف عرفة فرصة أشكر ربنا عليها، الحمد لله أنه أتاح لي فرصة العمل مع مخرج عظيم ورائع، يسافر بالممثل إلى عالم آخر، سعيد بالعمل معه، لأنه مخرج واعي جدا، كما أنه أكبر من أن نتكلم عنه".

وأضاف "عندما احتكيت بالتجربة العملية مع أستاذ شريف استمتعت متعة ما بعدها متعة، عارف يطلع الحاجات اللي عايزها من الممثل إزاي، عنده رؤية وعارف عايز يوصل لإيه، مخرج مهم ان الممثل يشتغل معاه".

"الجريمة" قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، نبيل عيسى، محمد جمعة، رياض الخولي، إنتاج هشام عبدالخالق.