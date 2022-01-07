إيرادات الأربعاء.. "الجريمة" يحتل الصدارة و"من أجل زيكو" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 11 فيلما، هي: "الجريمة"، "من أجل زيكو"، "الكاهن"، "ريتسا"، "برا المنهج"، "المحكمة"، "أبو صدام"، "مربع برمودة"، "عروستي"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، "الإنس والنمس"، وحققت الأفلام الـ11 مجتمعة أمس الأربعاء 5 يناير إيرادا بلغ 2 مليون و116 ألفًا و867 جنيها، موزعة على النحو التالي..

الجريمة

احتل فيلم "الجريمة" صدارة قائمة الإيرادات في شباك التذاكر، وحقق مليونا و175 ألفًا و176 جنيها.

الجريمة قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، محمد جمعة، نبيل عيسى.

من أجل زيكو

وجاء في المركز الثاني فيلم "من أجل زيكو"، محققًا 772 ألفًا و19 جنيها.

"من أجل زيكو" تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود.

الكاهن

في المركز الثالث يأتي فيلم "الكاهن"، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 76 ألفًا و301 جنيه.

الكاهن تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة إياد نصار، حسين فهمي، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، درة.

برا المنهج

وذهب المركز الرابع لفيلم "برا المنهج" 38 ألفًا و909 جنيهات.

برا المنهج سيناريو وحوار عمرو سلامة وخالد دياب، إخراج عمرو سلامة، بطولة ماجد الكدواني، الطفل عمر شريف، روبي، دنيا ماهر، أحمد خالد صالح.

مربع برمودة

وحصل فيلم "مربع برمودة" على المركز الخامس محققًا 28 ألفًا و932 جنيها.

مربع برمودة تأليف هشام هلال، إخراج طارق رفعت، بطولة عمرو عبدالجليل، هنا شيحة، روجينا، مصطفى خاطر.

أبو صدام

وحصل فيلم "أبو صدام" على المركز السادس، بعد تحقيقه إيرادا قُدر بـ18 ألفًا و966 جنيها.

أبو صدام قصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت، بطولة محمد ممدوح، أحمد داش، ومجموعة من ضيوف الشرف، بينهم: سيد رجب، زينة منصور، علي الطيب، علي قاسم.

ريتسا

وكان المركز السابع من نصيب فيلم "ريتسا"، بعد تحقيقه 2893 جنيها.

ريتسا تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة محمود حميدة، عائشة بن أحمد، أحمد الفيشاوي، أمير المصري، مي الغيطي، كارولين عزمي، يوسف عثمان.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وفاز بالمركز الثامن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، محققًا 1633 جنيها.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

المحكمة

وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "المحكمة"، والذي حقق 1245 جنيها.

المحكمة من تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، نجلاء بدر، جميلة عوض، كريم عفيفي، أحمد داش، مايان السيد.

الإنس والنمس

واحتل المركز العاشر فيلم "الإنس والنمس"، بعد تحقيقه 619 جنيها.

الإنس والنمس قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ.

عروستي

وذهب المركز الـ11 لفيلم "عروستي" والذي حقق 174 جنيها .

عروستي تأليف مصطفى البربري، إخراج محمد بكير، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، مروان يونس، زينب غريب، ندى أكرم.