رانيا يوسف تهاجم الجوكر بعد ذكره لاسمها في أغنيته الجديدة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ردت الفنانة رانيا يوسف، على ذكر اسمها في أغنية "التالتة ممكن" لمغني الراب الجوكر، والتي تصدرت تريند "يوتيوب".

وقالت رانيا، ببرنامج "كلام الناس" المعروض على قناة "mbc مصر"، وتقدمه المذيعة ياسمين عز، اليوم الخميس: "أنا بصور ومش فاضية لأي حاجة من الحاجات دي، ولا أعرف اي حاجة عن الموضوع ده، واللي عمل كدة عايز يتشهر.. ما هو أي حد وأى مجهول عايز يتشهر بيحط اسمي في أي حاجة، مفيش حاجة غير كده".

وتابعت: "الواحد مش معقولة هيسيب شغله وحياته ويدور على ناس مجهولة عايزة تتشهر على حسابه فبيقولوا أي حاجة وأي كلام.. وده قدرنا في السوشيال ميديا".

وأضافت: "أي حد عايز يعمل حوار عشان يتقري، فبيحشر اسم رانيا في النص".

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تشارك في بطولة مسلسل "الماليك" بجانب بيومي فؤاد، فيدرا، دوللي شاهين، محمد لطفي، محمد سليمان، رامي وحيد، نانسي صلاح، حنان سليمان، رامي غيط، عمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.