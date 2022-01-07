رهف القحطاني تتصدر احد المجالس.. وموجة من التعليقات الساخرة!

كتب امير فتحي في الجمعة 7 يناير 2022 12:50 صباحاً - أثار مقطع فيديو للمشهورة السعودية رهف القحطاني، الشهيرة بـ “وذ نكهة”، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها وهي تتصدر احد المجالس.

وفي التفاصيل، فقد انتشر على العديد من الحسابات مقطع فيديو, ظهرت فيه رهف القحطاني وهي تجلس في صدر احد المجالس بين مجموعة من الرجال.

وقد اثار المقطع عدد كبير من التعليقات الساخرة حيث تساءل احدهم: “ونعم على ويش و بصدر المجلس عاريه” ليرد اخر “احترم نفسك يا استاذ هذا صاحب مقولة وذ نكهة وشلون ما تجلس في وسط المجلس”.

بينما كتب اخر “كيف يرضون جالسين كذا هالرخوم ولافية رجال منهم، لو دكتورة او شخصية ثقافية او عالمة لكن هذا بصدر المجلس عيب والله عيب”.

بينما دافع اخرون عن رهف القحطاني مؤكدين انها ما كانت للتعرض لكل هذا الهجوم والسخرية لو انها كانت اجنبية حيث كتب احدهم “المنشن معترضين انهم جلسوها بصدر المجلس وتعاملوا معها باحترام لو كانت اجنبيه كان اعتبروا هالتصرف قمه الذوق والرقي”.