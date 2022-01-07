صورة زوجة الفنان حسين فهمي الأولى تجتاح مواقع التواصل الإجتماعي… تعرّفوا عليها وعلى إبنته ” نائلة” لن تصدقوا جمالها!

كتب امير فتحي في الجمعة 7 يناير 2022 12:50 صباحاً - أُطلِق على الفنان حسين فهمي العديد من الألقاب ما بينها آخر بشوات السينما، واشتهر حسين فهمي بزيجاته المتعددة، لوسامته الشديدة، وهو من مواليد العام 1940، وبدأ حياته الفنّية في بداية منتصف الستينات من القرن الماضي.

ارتبط الفنان المصري حسين فهمي في حياته 7 مرات معلنه، منها مرتان فقط من داخل الوسط الفني، ولم تشتهر زيجته على الرغم من تعددها نتيجة لعدم تسليط الأضواء عليها خاصة لعدم شهرة الزوجات.

وتعد السيدة نادية محرم هي الزوجة الأولى لحسين فهمي، قبل الممثلة المصرية ميرفت أمين، وعند تداول صورتها عبر الجمهور عن إعجابه بجمالها، وأشادوا بجمالها شكلها الخارجي، حتى البعض قارنها بميرفت وإعتبروا أنها تفوقها جمالًا.

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يُشار إلى أن لدى الفنان حسين فهمي من السيدة نادية محرم إبنه “محمود وإبنته “نائلة”، التي تعد نسخة طبق الأصل عن والدتها، وتساءل الجمهور عن سبب غيابهم عن عالم الفن والإعلام، كما أن للفنان حسين فهمي من زوجته الثانية الفنانة ميرفت أمين إبنة وحيدة وهي “منة”.

حسين فهمي ونجليه من زوجته الأولى: نائلة ومحمود

حسين فهمي ومصطفى فهمي في مسلسل واحد سوياً لأول مرة في رمضان 2022

من ناحية أخرى، يَخَوض النجمان الكبيران الشقيقان حسين فهمي ومصطفى فهمي، للمرة الأولى في تاريخهما الفني، تجربة العمل الدرامي سويًا في مسلسل معًا، وذلك بحسب ما صَرّحا مؤخرًا.

ويخوض النجمان الكبيران بطولة «مسلسل أولاد الهلالية»، حيث يُشَارِكهما البطولة عفاف شعيب ومجموعة كبيرة من الفنانين؛ منهم أحمد سعيد عبد الغني، ونجلاء بدر، وشيري عادل، وبسام رجب، ومادلين طبر، وحمدي الوزير، وفتوح أحمد، وشريف خير الله.

مسلسل «أولاد الهلالية» يُعَدّ دراما اجتماعية صَعيدية سيتم تقديمه في 30 حلقة، وهو من تأليف سليمان دياب، وإخراج فتحي عبد العزيز، ويبدأ التصوير منتصف يناير (كانون الثاني) الجاري استعداداً للسباق الدرامي الرمضاني القادم.

يُشار إلى أن الفنان حسين فهمي كان قد أوضح حقيقة انفصاله عن زوجته، بعدما ترددت أقاويل كثيرة حول هذا الأمر، خاصة أنها الزيجة السابعة له، وذلك بعد حلقة شقيقه مصطفى فهمي مع الإعلامي عمرو أديب، وإشارته إلى أنه أصبح عازباً هو وشقيقه.

وكشف حسين فهمي حقيقة هذا الأمر، على هامش حضوره العرض الخاص لـ “فيلم الكاهن“، قائلاً: «فعلاً أنا ومصطفى أخويا ملناش حظ في الستات، لكن الناس فهمت غلط، أنا منفصلتش عن مراتي ولا حاجة، أهي موجودة معايا»، كما أكد فهمي خلال حضوره العرض الخاص لفيلم الكاهن أنّه يُواصِل العمل على فيلم سينمائي آخر ومسلسل، بالإضافة إلى مسرحية من إنتاجه الخاص دون أن يكشف التفاصيل.

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