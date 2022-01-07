شكرا لقرائتكم خبر عن ضيف شرف كل حلقتين فى مسلسل "الكبير أوى 6" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم أحمد مكى لمسلسله الشهير "الكبير أوى" حيث يقدم الموسم السادس من العمل في شهر رمضان المقبل، بعد 6 سنوات من عرض الموسم الخامس، حيث يعكف حالياً على تصوير مشاهد العمل بمشاركة معظم نجوم الأجزاء السابقة مثل بيومى فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام، ليلى عز العرب وآخرين.

وانضمت الممثلة الشابة رحمة أحمد لتقديم دور البطولة النسائية في الجزء السادس من خلال شخصية جديدة لم تتواجد في الأجزاء السابقة، واختار صناع العمل الاستعانة بعدد من الفنانين ضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادس، وعلى رأسهم حمدى الميرغنى الذى صور مشاهده بالفعل في العمل الذى يكتبه مصطفى صقر، ويخرجه احمد الجندى، وتنتجه شركة سيرجى.

وعرض الجزء الأول من مسلسل "الكبير أوى" عام 2010، وحقق نجاحاً كبيراً وأصبح واحداً من أبرز المسلسلات الكوميدية التي يتم عرضها في شهر رمضان من كل عام، وذلك بعدما تم تقديم 4 أجزء أخرى أعوام 2011، 2013، 2014، 2015، وتدور أحداثه حول عمدة قرية "المزاريطة"، الذى اكتشف وجدود شقيقين توأم له، وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأحوة الثلاثة.

وقدم أحمد مكى في شهر رمضان الماضى، مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من كريم عبد العزيز، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.