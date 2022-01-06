هل تعود غادة عادل لزوجها السابق مجدي الهواري بعد ضغوط من أولادها؟ – هكذا جاء ردها

كتب امير فتحي في الخميس 6 يناير 2022 11:57 مساءً - كشفت الفنانة المصرية غادة عادل عن تداعيات الحلقة التي جمعتها مؤخرًا بطليقها المخرج مجدي الهواري ضمن برنامج “بصراحة مع“.

حيث قالت غادة في لقاء ضمن برنامج سينماتك على قناة SBC channe 1 السعودية، إنها تتعرض لضغوط من أولادها للعودة إلى عصمة والدهم زوجها السابق المخرج مجدي الهـواري، بعد المشاعر المتبادلة بينهما في الحلقة الأخيرة من برنامج “بصراحة” على شاشة MBC.

وقالت غادة إنها لا تعلم ما سيحدث في المستقبل، ولكنها أخبرت أولادها بإن ظهورها برفقة والدهم في برنامج واحد لم يكن بهدف استعادة حياتهما الزوجية.

وقالت غادة عادل: “أن رد فعل أولادي على الحلقة التي جمعت بينى وبين طليقي مجدي الهواري لم تكن متوقعه بالنسبة لي حيث طالبوني بالعودة الى والدهم”.

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وأضافت غادة عادل: “ردي عليهم كان نابعًا من داخلي بأن العودة أمر صعب في المرحلة الحالية وأرى أن الوضع الحالي أنسب كثيًرا مما كنا عليه وأتصور أن الأولاد أيضًا أكثر استقرارًا من الماضي”.

وأوضحت غادة عادل: “إن تقديم حلقة تجمعني بطليقي مجدي الهواري أمر وجدته في البداية عادي ولكن أثناء الحلقة لم أكن متوقعه كل هذه الأسئلة والتي انفعلت معها وتسببت في بكائي الشديد”.

وسبق أن تصدرت غادة عادل وزوجها السابق المخرج مجدي الهواري ترند الأكثر بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دقائق من ظهورهما الأول عقب طلاقهما، في حلقة من برنامج “بصراحة” على شاشة MBC، وأكد أغلب المشاهدين، أن الحوار الراقي بين الزوجين السابقين قدم صورة جديدة للعلاقة بين المطلقين في مصر يجب أن تسود بدلا من التلاسن والحروب الكلامية الشائعة الآن.

آخر أعمال غادة عادل

وتشارك النجمة غادة عادل في “مسرحية في نص الليل” من بطولة النجوم حسن الرداد وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة.

“فى نص الليل” عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على اعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل.

من ناحية أخرى، تشارك النجمة المصرية غادة عادل في “فيلم المحكمة” الذي عرض لأول مرة في السينمات في شهر نوفمبر الماضي، خلال عرض إفتتاحي شهد حضور أبطاله وفريق العمل في إحدى دور العرض المعادي.

يتناول فيلم “المحكمة” العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو دار القضاء بداخل “المحكمة” .

كما تستعد غادة عادل لبطولة فيلمين جديدين هما “بنات رزق” بمشاركة مى عمر، شيرين رضا، أروى جودة، رزان مغربى وإخراج مرقس عادل، و”جروب الماميز” بمشاركة روبى وريم مصطفى وإخراج معتز التونى، وتنتظر طرح فيلم “المحكمة” في دور العرض يوم 24 نوفمبر الجارى، والذى يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.

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