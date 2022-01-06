5 مشتركين يتنافسون في نصف نهائي الموسم الخامس من برنامج TOP CHEF

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصلت التحديات بين 5 مشتركين فقط تمكنوا من اجتياز المراحل السابقة ووصلوا إلى مرحلة ربع النهائي من الموسم الخامس من برنامج “TOP CHEF” على MBC1 و”MBC العراق”. وقد أكد أعضاء لجنة التحكيم بالإجماع أن تحدي ربع النهائيات يعد ّالأقوى بين كل مواسم البرنامج.

في بداية الحلقة، رن جرس الإنذار فسارع المشتركون إلى دخول المطبخ حيث كانت الشيف منى في استقبالهم مع ضيفها الشيف بيار أبي هايلة، أصغر وأمهر طهاة المعجنات والحلويات في الشرق الأوسط وأشهرهم، والحاصل على مجموعة من الجوائز. وكشفت موصلي إلى أن اختبارات الأسبوع الحادي عشر، تُطلق نهائيات البرنامج، وبالتالي تزداد صعوبة ودقة، مؤكدة أن من يجتاز هذه الحلقة، يتأهل تلقائياً إلى نصف النهائيات، ويبقى أمامه خطوة واحدة نحو لقب “TOP CHEF” العالم العربي في موسمه الخامس.

ودعت موصلي المشتركين إلى تذوق طبق حلوى شهي حضره الشيف الضيف، تبين لاحقاً أنه مصنوع من دون سكر، وبالتالي كان المطلوب منهم تحضير طبق حلوى من دون استخدام سكر، خلال ساعة واحدة، وهو ما لم يكن سهلاً، إذ كان عليهم استبدال السكر بمكوّن بديل.

بعد ذلك، مرّ المشتركون أمام الشيف منى وضيفها، واعتبرا أن الأفضل هم تركان شعراوي وشربل حايك، وكان الطبق الذي حضرته تركان هو الطبق الفائز في الاختبار، لكن هذا الفوز لم يعطها حصانة تحميها من المغادرة ولا امتيازاً يتيح لها مشاركة الحكام التذوق، لأن قواعد الاختبار تغيرت مع وصول البرنامج إلى مرحلة النهائيات، حيث سيكون جميع المشتركين في دائرة الخطر.

وأعلنت موصلي عن تحدي ربع النهائيات، مشيرة إلى أن الحياة لها وجهان، وطلبت من المشتركين صنع أطباق مالحة نجمها الشوكولا، وعليهم زيارة متجر الدانوب وابتياع المكونات التي يحتاجونها خلال 30 دقيقة فقط، بقيمة 500 ريال سعودي، ثم الانتقال إلى مكان تقديم التحدي حيث يحضرون تحدي الشوكولا لمدة ساعتين من الوقت.

ومر المشتركون تباعاً، وقدموا أطباقهم إلى اللجنة الثلاثية المؤلفة من الشيف منى موصلي، والشيف بوبي شين، والشيف مارون شديد، والذين أعربوا عن إعجابهم بكافة الأطباق المقدمة. واعتبروا أن تحدي ربع النهائي كان نارياً، وهو الأقوى مقارنة بالموسم الأخرى.

وعلى طاولة القرار، أثنى أعضاء اللجنة على كافة الأطباق، وصفقوا للمشتركين عند دخولهم الاستديو، مؤكدين أن ثمة صعوبة كبيرة عليهم في استبعاد أي منهم لأنهم اجتهدوا في تقديم أفضل الأطباق، غير أن قوانين البرنامج تلزمهم باستبعاد أحدهم، لذا قرروا البحث عن الأضعف بين الأطباق الستة. ولفت شديد إلى “أنكم قدمتم ربع نهائي ناري، ما يجعلنا أمام صعوبة في اختيار الأضعف”، وأكد شين أن المشتركين قدموا أطباقاً ليست عادية ببراعة ملفتة، فيما قالت موصلي أن أطباق المشتركين تميزت بالتوازن والانسجام والتضارب والتناقض في الوقت نفسه، واصفة إياهم بالأبطال. واعتُبر شربل حايك هو الأفضل بين الأفضل. وجرى استبعاد تركان شعراوي، ليستمر في تحدي نصف النهائيات 5 مشتركين فقط هم باتريك مرعب، شربل حايك، نسيم رسروماني، طارق طه وبلال لونا.

يُعرض برنامج “Top Chef” بموسمه الخامس على MBC1، كل أربعاء في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 مساءً بتوقيت السعودية.

يُعرض برنامج “Top Chef” بموسمه الخامس على “MBC العراق”، كل أربعاء في الساعة 08:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 11:00ليلاً بتوقيت العراق.