قصص ومؤامرت ومغامرات تدور أحداثها في سيت كوم “حب في الراديو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سيت كوم كويتي كوميدي، تدور أحداثه تحت سقف محطة إذاعية بين المذيعين والعاملين فيها، ضمن مسلسل “حب في الراديو” للمخرج سعود بو عبيد، والذي يُعرض على “شاهد VIP”. قام بتأليف العمل فيصل البلوشي، وتولى كتابة السيناريو والحوار ورشة من الشباب مؤلفة من خالد المضف، مصطفى المضف، فرح الغربلي، بمشاركة المخرج سعود بو عبيد.

يرصد العمل معاناة محطة الإذاعية في زمن السوشال ميديا، بعدما بدأت تأكل من مدخولها الإعلاني، وتفقدها كيانها المالي والإعلامي. وفي خضم هذه الأحداث، تدور قصص حب مختلفة من طرف واحد من فيصل مقدم برنامج “بلاويكم تهمنا” تجاه زميلته ياسمين، ثم إعجاب يتكون عند شهد مقدمة برنامج “هب السعد” لمشاري ابن مالك المحطة، والذي انضم إلى فريق الإذاعة بهدف انتشالها من إفلاس محتم. وأمام هذه الأحداث، يفقد مدير المحطة بوسلمان السيطرة على الإدارة، في وقت يضغط الملاّك عليه لتخفيف التكاليف، فيضطر عندئذ للتفكير بتسريح عدد من الموظفين، بالإضافة إلى وجود مجهول تتكشف دوافعه الشريرة ومحاولاته المستمرة في إفشالها.

الجدير بالذكر أن “حب في الراديو”، يضم إلى هيا عبد السلام وفؤاد علي ، كل من خالد المظفر، فرح الصراف، عبدالعزيز النصار، أحمد العونان، محمد عاشور، أحمد المظفر، سارة صلاح وبيبي العبد المحسن وآخرين.

من عروض شاهد الأولى، يُعرض سيت كوم “حب في الراديو” على “شاهد VIP”.