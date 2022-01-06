حنان ترك تنشر صورة ابنها في عيد ميلاده الـ21.. شاهدوا وسامته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك بعيد ميلاد ابنها آدم خطاب، من زوجها الثالث خالد خطاب على طريقتها الخاصة. ونشرت حنان ترك صورة لابنها آدم عبر خاصية “الستوري” في حسابها بموقع “إنستغرام” وجهت له رسالة وصفته فيها بأنه أطيب إنسان وفنان، كما عبرت عن محبتها الكبيرة له.

ودونت ترك، في رسالتها نصاً: “عيد ميلادك الـ21 كل سنة وانت أجمل وأطيب إنسان وفنان.. بحبك”، فيما تفاعل مع الصورة عدد كبير من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداولها في ما بينهم.

وأعلنت حنان ترك، مؤخراً، أنها تعيش أوقاتاً عصيبة، بعدما ثبتت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا، إذ لم تكن معاناتها وحدها مع الفيروس، لكن امتد الأمر إلى إصابة ابنها وكذلك زوجها محمود مالك بكورونا، ولم تستطع منع انتقال الفيروس لهما، وطالبت جمهورها ومحبيها بالدعاء لهم، وبعدها طمأنت الجمهور عليهم، مشيرة إلى أنها في طريقها للتعافي.

وتزوجت حنان ترك 5 مرات، وأنجبت 5 أطفال على مراحل مختلفة منذ وقت التمثيل وحتى بعد الاعتزال، بينهم خالد خطاب، وهي الزيجة الثالثة في حياتها واستمرت لعدة سنوات، وأنجبت خلالها نجليها: “يوسف”، و”آدم”، وبعد عدة خلافات نشبت بين الطرفين انفصلا بعد وقوع الطلاق بينهما ثلاث مرات.