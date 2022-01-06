شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأخيرة لفيلم The Tragedy of Macbeth بعد تأجيل عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة Apple+عن الملامح الأولى لفيلمها الجديد The Tragedy of Macbeth، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي دينزل واشنطن، والنجمة العالمية فرانسيس مكدورماند، بعد تأجيل عرضه ليوم 14 يناير الجاري عبر المنصة وعدد من صالات السينما العالمية، ونشرت الصفحة الرسمية للشبكة مقطع الفيديو الذي ضم الملامح الأخيرة للفيلم والذي بلغ مدته دقيقة ونصف.

الفيلم الجديد The Tragedy of Macbeth هو عمل درامي أبيض وأسود أمريكي، من إخراج الأخوين كوين، ومبني على مسرحية وليم شكسبير مكبث.

تدور أحداث الفيلم حول مأساة ويليام شكسبير الصادرة عام 1606 عن جنرال يتوق للسلطة ويفتقر إلى الضمير ويجسده دينزل واشنطن، الذى تؤجج طموحاته لأن يصبح ملكا لأسكتلندا، زوجته الليدى ماكبث، وتجسدها فى أحداث الفيلم فرانسيس ماكدورماند، كما هو الحال في الرواية، وسيسرد الفيلم أساليب الزوجين من أجل السيطرة على السلطة فى اسكتلندا.

وهذه المسرحية بين أكثر أعمال شكسبير التى تم اقتباسها وتم تحويلها لأفلام من جانب أورسون ويليز فى عام 1948، ورومان بولانسكى فى 1971، والمخرج الأسترالى جاستين كارتزل فى 2015 مع مايكل فاسباندر وماريون كوتيار.