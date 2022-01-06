شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم The 355 غدا وتأجيل Morbius إلى أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الأيام الأولى من شهر يناير الجاري العديد من عرض الأفلام بدور العرض السينمائي، حيث يعرض فيلم The 355 ، ومن بطولة جيسيكا تشاستين، ولوبيتا نيونجو، ديان كروجر، فان بينجبينج وبينيلوبي كروز، غدا 7 يناير الجاري، وهو من إخراج سيمون كينبيرج، وتأليف تيريزا ريبيك.

كما يعرض فيلم Morbius الذى يدور في إطار رعب وإثارة، ويطرح في إبريل المقبل بعدما كان من المقرر عرضه 28 يناير الجاري.

ويدور الفيلم الجديد Morbius حول محاولة عالم كيمياء حيوية، يدعى مايكل موربيوس، علاج مرض نادر في الدم، لكنه يصيب نفسه عن غير قصد بشكل من ليصبح مصاص دماء، الفيلم الجديد من إخراج دانيال اسبينوزا، وتأليف جيل كين، مات سزاما، بيرك شاربلس، روي توماس.

فيلم Morbius الجديد، يدور حول شخصية مارفل الأصلية، مصاص الدماء "Morbius"، من كتاب Marvel Comic Book، ومن بطولة جاريد ليتو، أدريا أرجونا، مات سميث، جاريد هاريس، جي كي سيمونز، تيريس جيبسون، تشارلي شوتويل، ريا فيند، كوري جونسون، توم فوربس، ارشي رينو، المدريجال، إبراهيم بوبولا، آدم كولينز، آدم الحجر.

أما في فبراير المقبل، فيعرض فيلم Marry Me للنجمة العالمي جينيفر لوبيز في دور العرض حول العالم يوم 11 فبراير 2022، وهو الفيلم الذي تأجل عرضه أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا.

‎وتدور أحداث الفيلم حول نجمة بوب يتخلى عنها خطيبها مغنى الروك قبل لحظات من حفل زفافهما المقام وسط مدينة نيويورك بعدما علمت بخيانته، ما يدفعها لعرض الزواج على رجل تختاره عشوائيًا من بين الحشود، والذى يحمل لافتة بعنوان ‪Marry Me‬، أما قصة الفيلم فهى تستند لرواية مصورة لبوبى كروسبى

يشارك جنيفر لوبيز وأوين ويلسون في بطولة فيلم "‪Marry Me‬" عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم سارا سيلفرمان ومالوما وجون برادلي وغيرهم.