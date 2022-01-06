شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس تطرح "صابرة" باللهجة المغربية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة بلقيس أحدث أغنياتها باللهجة المغربية التى تحمل اسم "صابرة"، منذ ساعات على موقع يوتيوب، وتم تصوير الأغنية فيديو كليب فى إحدى القرى بجبال الأطلس بدولة المغرب مع المخرج عبد الرفيع عبديوي.

وتناقش بلقيس من خلال الكليب أزمة الأمية من خلال تجسيدها لشخصية إحدى بنات قرى جبال الأطلس بالمغرب. وتعاونت بلقيس فى أغنية "صابرة " مع الملحن مروان أصيل ومع الشاعر الغنائى يونس آدم والموزع الموسيقى أمين رحمون، وتعتبر هذه الأغنية هى ثالث أعمالها باللهجة المغربية بعد أغنية "la vie" وأغنية "تعالى شوف".

بلقيس شاركت مؤخرًا فى احتفالات دولة الإمارات بأعياد رأس السنة من خلال حفل جماهيرى قدمته ليلة رأس السنة بإمارة أبو ظبى فى جزيرة المارية.

يذكر أن بلقيس قدمت ديو غنائى مع المطربة العالمية إليشيا كيز فى حفلها الأخير بإكسبو دبى ومن المقرر أن تعود إلى مصر خلال الفترة المقبلة لاستئناف أحدث مشاريعها الغنائية بمصر .

وكانت بلقيس قدمت أغنية باللهجة المصرية فى الصيف الماضى وهى " دبلوماسى" تعاونت من خلالها مع كل من الشاعر الغنائى والملحن عزيز الشافعى فى أول تعاون يجمع بينهما، والموزع الموسيقى جلال الحمداوى، وتم تصوير مشاهد الفيديو كليب فى مصر تحت قيادة المخرج على أبو طالب.