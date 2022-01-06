شكرا لقرائتكم خبر عن قدر الله وما شاء فعل.. تامر حبيب يعلن إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيناريست تامر حبيب، إصابته بفيروس كورونا "كوفيد – 19"، اليوم الخميس، وذلك بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بالفيروس، معربا عن رضاه التام بقضاء الله وقدره.

وكتب حبيب، عبر حسابه على انستجرام: "إيجابى كورونا بعون الله.. قدر الله وما شاء فعل".



تامر حبيب

وكان السيناريست تامر حبيب، كشف مؤخرا عن صورة لم تنشر من قبل من كواليس تصوير فيلم "حب البنات" الذى تم تصويره منذ نحو 18 عاما، وتحديدا فى عام 2003، بينما كان العرض الأول فى دور السينما يوم 14 يناير عام 2004.

ونشر حبيب، الصور عبر حسابه على انستجرام، وجمعت لقطات لأبطال الفيلم من الكواليس، منهم أشرف عبد الباقى، ليلى علوى، حنان ترك، هشام سليم، أحمد عز هنا شيحة وأحمد برادة وباقى طاقم العمل، صحبها بتعليق: "نوستاليجا.. من كواليس فيلم حب البنات 2003".