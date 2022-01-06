شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الرويشد يستقبل 2022 بأغنيتين جديدتين بطريقة الفيديو كليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل الفنان الخليجى عبد الله الرويشد، العام الجديد 2022، بطرح أغنيتين سينجل بطريقة "أوديو -فيديو" معا، حيث أصدر الأغنيتين مصورتين بطريقة الفيديو كليب، الأولى بعنوان"كل ما غفت عينى" من كلمات الشاعر فهد العيبان، وألحان عبد القادر الهدهود، توزيع بدر كرم، وتولى إخراجها المخرج خالد الرفاعي، وتقول كلمات الأغنية:

كل غفت عيني تهيالي.. ملامح وجهك المسروقة من الضي.. اعذر الناس لا شافوني لحالي تشمت بي ولا ما تشمت بي.. وش اللي راح مني وش تبقالي.. حبيبت خاطري لو تسمحيلي اشوي.. ابسمح كل ذكرى مرت فبالي.. عشان انساك هذا اللي طلع في ايدي.. ترى للحين احبك و يتروالي.. لو اخليك ماراح يتغير شي.. ابي افهم انا وياك شتالي .. انا ماعادني لهلي ولاني لي

أما الأغنية الثانية فعنوانها "ما تدري"، هي من كلمات الشاعر احمد الصانع، الحان عبد القادر الهدهود، توزيع بدر كرم، وتولى اخراجها المخرج بسام ترك، وتقول كلماتها: يا كثر ما كنت أحبك، وإنت ماتدري .. أشتاق، أوله عليك~وأكتِم أسراري.. مابيك تدري بغلاك، وينكشف أمري .. حلاته إنّي عشقتك، وإنت مو داري، ساعات أزعل عليك وينكسر صبري .. وساعات أخطي بحقّك وأنزف أعذاري !.. مابيك تدري بغلاك وينكشف أمري.. مرتاح ~ إنّي أحبك ، وإنت مو داري .

من جانبه، توجه عبد الرويشد بالشكر إلى جمهوره مؤكدا حرصه المستمر ان يقدم لهم كل فترة ما هو جديد غنائياً وموسيقياً سواء في صورة ألبومات أو أغاني منفردة، مضيفا:"هذه المرة احببت أن يكونا العملين مصورين حتى تصل معاني الكلمات واللحن بطريقة أوجز وأعمق، ويعيش المشاهد والمستمع سويا الحالة التي قدمتها في الكليبين على طريقتهم.