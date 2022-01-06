شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز فى رحلة نيلية مع زوجته فى جلسة تصوير جديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز، متابعيه وجمهوره، بجلسة تصوير جديدة تجمعه مع زوجته، على ضفاف النيل، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، عدة صور يجلس من خلالها على أحد المراكب الشراعية وقت الغروب، وكتب قائلاً "فى عز الشتاء شمس وفى عز البرد دفي، اللهم أكرمنا وبارك لنا واكفنا شر ما لا نطيقه ولا نعرفه، اللهم لك الحمد والشكر".



جلسة تصوير لـ محمد محمود عبد العزيز



جانب من جلسة التصوير

وسبق وكشف الفنان محمد محمود عبد العزيز، عن صورة له منذ أكثر من 34 عاما، خلال فترة طفولته، أثناء كواليس عرض مسرحية "خشب الورد" لوالده الفنان القدير الراحل، موجها رسالة لوالده فى بداية العام الجديد.

ونشر عبد العزيز، الصورة عبر حسابه على "انستجرام"، صحبها بتعليق: "صورة من كواليس مسرحية خشب الورد سنة 88 أو 89 على ما أتذكر، طلعت بتصور مع صور حضرتك حتى فى وجودك ومن صغرى".

وأضاف عبد العزيز: "زى عادتنا يا حاج، أول صورة فى السنة الجديدة لينا مع بعض حتى لو مع صورتك، ربنا ما يقطع لنا عادة، كل سنة وحضرتك طيب وفى أمان وفى مكان أحسن من اللى احنا فيه بكتير، كل سنة وحضرتك تاج على راسى يا غالى أوى وحنين بزيادة يا أبويا وأخويا وصاحبى وسندى وضهرى وأمانى، كل سنة وحضراتكم جميعاً طيبين وبخير وإن شاء الله تبقى سنة مليانة خير لينا كلنا".



رحلة نيليه لـ محمد محمود عبد العزيز وزوجته

محمد محمود عبد العزيز وزوجته