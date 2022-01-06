شكرا لقرائتكم خبر عن ريكو يطرح غدًا الجمعة أحدث أغانيه "مع السلامة كوكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان ريكو من تسجيل أحدث أغانيه التى يشاركه فيها الغناء كل من جلال غالى وشحتة كاريكا، وهى من كلمات وألحان كاستلو، وتوزيع ساسو، وينتظر طرحها غدا عقب وضع اللمسات الأخيرة عليها.

يذكر أن آخر تواجد للفنان ريكو كان من خلال مسلسل "ولاد إمبابة" وشارك فيه عدد من الفنانين منهم فريدة سيف النصر ولطفى لبيب وسعد الصغير وأحمد شيبة ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى وعبد الله مشرف ومحمد فاروق وهانى الأسمر وعمرو رمزى وأيمن منصور، تأليف أيمن بكرى، وإخراج حاتم صلاح الدين.

وانتهى ريكو منذ فترة من تصوير فيلم "الأب المذنب"، الذى يشارك فى بطولته، ويجسد من خلاله شخصية أب يعامل أبنائه بقسوة، فى إطار إجتماعى ملىء بالتشويق والإثارة.

فيلم "الأب المذنب"، من تأليف وإخراج مصطفى نجيب، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام البطولات الجماعية الشبابية، ويشارك فى بطولته مجدى عبد الحليم، ومنة الدقن، وعلاء الحجار، وعيد أبو الحمد، وإحسان ترك، وإسلام إسماعيل ومحمود هاشم وجو ومايكل سمير.



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