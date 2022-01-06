شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حكاية مها أبو عوف مع العفاريت والأشباح .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روت الفنانة الراحلة مها أبو عوف حكاية غريبة ومشوقه فى حوار سابق لها مع تليفزيون ”الخليج 365”، مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، وقالت إنها عاشت قصة غريبة مع الأشباح والعفاريت، حيث أكدت أنها كانت تسكن فى فيلا بها قوة خفية وهو ما ذكره شقيقها الفنان الراحل عزت أبو عوف أيضا وهى روح "سلفادور شيكوريل"، وهو رجل أعمال يهودى إيطالى كان يملك سلسلة محلات شهيرة بالقاهرة، رئيس مجلس الجالية اليهودية السفارديين بالقاهرة، وقُتل داخل فيلته.

وتابعت مها أبو عوف أن والدها اشترى فيلا "سلفادور شيكوريل" بمنطقة الرمل بمدينة الإسكندرية، وكانت وقتها مغلقة بالشمع الأحمر وحصلوا على الفيلا على مسئوليتهم الشخصية.

وأضافت مها أبو عوف أنها ظلت تسمع أصوات من تحت الأرض، وأن الأمر لما يكن قصة وهمية بل حقيقة، واستمرت العائلة فى العيش داخل الفيلا لأكثر من 30 عاما بجانب الأرواح والعفاريت: "مكنوش مؤذيين".

يذكر أن الفنانة مها أبو عوف توفيت فى الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس عن عمر ناهز 65 عاما، بعد معاناة مع السرطان، داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كانت تعانى منه على مدار الفترة الماضية، حتى أصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، لتفارق الحياة.

وشيعت أسرة الفنانة الراحلة مها أبو عوف، جثمانها ظهر اليوم الخميس، بعد صلاة الجنازة عليها بمسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، وذلك لدفن الجثمان بمقابر الأسرة بالبساتين، وحرص على المشاركة فى الجنازة عدد من الفنانين على رأسهم الهام شاهين، دنيا سمير غانم، ريهام عبد الغفور، أشرف زكى، المخرج عمرو عرفة، المنتج محمد العدل، أيمن عزب، منير مكرم.