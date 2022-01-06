صورة ل ” مها أبو عوف ” قبل وفاتها وتغير صادم في ملامحها

كتب امير فتحي في الخميس 6 يناير 2022 05:45 مساءً - نعت الفنانة ” هاجر الشرنوبي ” رحيل الفنانة ” مها أبو عوف ” التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .

فنشرت هاجر الشرنوبي صورة برفقة الفنانة الراحلة من كواليس تصوير مسلسلهما ” الحرير المخملي ” وهو آخر أعمال مها أبو عوف الفينة .

وظهرت مها أبو عوف في الصورة بإطلالة صادمة وبشكل مختلف عما اعتاد عليه الجمهور حيث فقدت الكثير من وزنها وبدت أنحف كثيرا .

وكتبت هاجر الشرنوبي في تعليقها على الصورة : ” خبر حزين .. من هوانم الزمن الجميل .. كان ليا حظ إني اشتغلت مع حضرتك آخر أعمالك مسلسل الحرير المخملي ” .

وتابعت : ” واتعلمت من حضرتك كتير .. الله يرحمك يا أرق بني أدمة شفتها ويجعل مرضك وتعبك في ميزان حسناتك ” .

وتوفيت مها أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة بعد صراع مع مرض السرطان حيث كانت تعانى منه على مدار الفترة الماضية وأصيبت بالتهاب رئوى حاد نقلت على إثره مؤخرا للعناية المركزة حتى فارقت الحياة .