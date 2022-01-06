شكرا لقرائتكم خبر عن حفل توزيع الجولدن جلوب بلا جمهور أو سجادة حمراء مع تباعد اجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع cnn، عن أن حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب فجر الاثنين المقبل، سيقام في فندق Beverly Hilton لوس أنجلوس ولكن لن يتم بثه على التلفزيون ، وسيكون بلا جمهور ولا سجادة حمراء والضيوف سيكون عددهم محدود جدا وفي ظل تباعد اجتماعي وإجراءات قصوي للسلامة من فيروس كورونا.

وحضور الحفل سيكون مرهون بشهادة التطعيم والجرعة التنشيطية، إضافة إلى اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل سلبي في غضون 48 ساعة .

تضمنت الترشيحات الخاصة بالدورة الـ 79 للجولدن جلوب، 4 أفلام عرضت في المهرجان مرشحة في 7 فئات كالآتي:

أفضل فيلم - دراما

*فيلم "الملك ريتشارد – King Richard"

أفضل ممثل في فيلم درامى

ويل سميث - Will Smith عن فيلم "الملك ريتشارد – King Richard"

أفضل ممثلة في فيلم درامى

ليدي جاجا - Lady Gaga عن فيلم "بيت جوتشي - House of Gucci"

أفضل ممثلة مساعدة

أونجانو إيلز - Aunjanue Ellis عن فيلم "الملك ريتشارد – King Richard"

أفضل أغنية

أغنية "Be Alive" من فيلم "الملك ريتشارد – King Richard"

أفضل فيلم رسوم متحركة

*فيلم "ابني ماد - My Sunny Maad"

إخراج: ميكايلا بافلاتوفا | إنتاج: جمهورية التشيك، فرنسا، سلوفاكيا | عرض لأول مرة في الدول العربية وشمال أفريقيا ضمن قسم العروض الخاصة

أفضل فيلم أجنبي

*فيلم "قودي سيارتي - Drive My Car "