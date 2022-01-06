شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الكاهن" يحقق إيرادات بلغت 2 ونصف مليون جنيه بعد أول أسبوع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "الكاهن" فى أول أسبوع من عرضه بالسينمات إيرادات بلغت 2 مليون و500 ألف جنيها مصريا، حيث بدأ عرضه الأربعاء 30 ديسمبر الماضى، والعمل يتولى بطولته كل من حسين فهمى وجمال سليمان ومحمود حميدة ودرة وفتحى عبد الوهاب والفنان أحمد فؤاد سليم وحنان سليمان وفاطمة كمال، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن.

وتدور أحداث الفيلم، حول حرب المعلومات وصراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي، حيث يسعى صحفيان بمعاونة أحد المحامين المتعاونين مع تلك المنظمات، لكشف المخطط، في إطار من التشويق والغموض.

وتجسد درة خلال فيلم الكاهن شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعانى من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور أحداث الفيلم.