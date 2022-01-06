شكرا لقرائتكم خبر عن آثار الحكيم: اعتزلت التمثيل والبرامج وكل أشكال التواجد تحت الأضواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة آثار الحكيم لـ"الخليج 365" اعتزالها التمثيل بشكل نهائي وذلك بعد مشوار فنى وصل إلى 35 عاماً قدمت خلاله العديد من الأعمال البارزة على مستوى الدراما والسينما حيث قالت: "أنا الحمد لله اعتزلت التمثيل والبرامج واللقاءات الصحفية وكل أشكال التواجد تحت الأضواء".

وغابت آثار الحكيم عن المشاركة في أي أعمال فنية خلال الـ 11 عاماً الماضية، وتحديداً منذ تقديمها مسلسل "الوتر المشدود" عام 2009، والذى وشارك في بطولته معالى زايد، كمال أبو رية، سامح الصريطى، أحمد خليل، مريم فخر الدين، خيرية أحمد، رانيا يوسف، شريف حلمى، محمد كامل، نادية فهمى، سلوى محمد على، عبد العزيز مخيون، ايناس النجار، أشرف عبد الغفور، أحمد صيام، وآخرين، من تأليف عماد نافع وإخراج خالد بهجت.



اثار الحكيم مع سهر الصايغ وسامح حسين

وكان آخر ظهور للفنانة آثار الحكيم في حدث فنى، خلال حضورها عرض مسرحية "المتفائل" على المسرح القومى، العام قبل الماضى، والتقطت صورة مع بطلى العرض سامح حسين وسهر الصايغ، والعرض يشارك في بطولته يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى.

آثار الحكيم من مواليد 24 أغسطس 1958، وحصلت على درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية من كلية الآداب بجامعة عين شمس، وعملت بعد التخرج في مجال العلاقات العامة، وعملت في المجال الفني منذ منتصف السبعينات، لكنها نالت شهرة كبيرة منذ حقبة الثمانينات، ومن أشهر أفلامها: "النمر والأنثى، طائر على الطريق، الحب فوق هضبة الهرم، بطل من ورق"، وبعد فترة كرست مجهودها أكثر للدراما التلفزيونية، من أهم مسلسلاتها: "زيزينيا، ليالي الحلمية، الفرار من الحب، قناديل البحر، فريسكا".



الفنانة اثار الحكيم