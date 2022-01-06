بعد إعلانه إعتزال السوشيال ميديا.. فنانون سبقوا أحمد فهمي وعادوا مرة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - خلال الساعات الماضية أعلن الفنان أحمد فهمي إعتزاله لمواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام بعد أن يتعافى من فيروس كورونا، وأعلن (فهمي) قراره عبر حسابه الخاص بـ (فيسبوك) مؤكدًا بأنه قرر أن يعيش حياة حقيقية.

ومن خلال منشوره قال (فهمي): (أول حاجة هعملها بعد ما أخف، هقفل الأكونت الprivate دا وهسيب حسابات السوشيال ميديا التانية بتاعة الشغل اللي أنا مش ماسكها)، مضيفًا: (عايز أرجع اشتغل في روقان وأحاول أعيش في روقان و في عالم حقيقى إلى حد ما بعيدا عن الآراء المريضة حتى لو كانت لصالحي وأبعد عن كل التدليس الواضح المتصدق كأن الناس متنيمة مغناطيسى، أعتقد كفاية .. مش مكاني هتسلي بس لحد ما أخف).

ولم يكن الفنان أحمد فهمي هو أول فنان يقرر اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي فقد سبقه من قبل خلال السنوات الماضية عدد من الفنانين سواء في التمثيل أول الغناء إلا أنهم تراجعوا عن قرارهم مرة أخرى.

فمنذ ثلاثة أعوام عام 2019 أعلنت المطربة شيرين اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرضها لهجوم كبير بسبب تصريحات عن حرائق لبنان في ذلك الوقت، وقبل ذلك عام 2015 كانت أعلنت أيضًا غلق حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لتعرضها للمشاكل بسبب تلقائيتها على حد قولها.

وعلى جانب أخر كانت أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بأنها اعتزلت موقع (إنستجرام) بسبب التعليقات التي تتلقاها عقب نشر صورها، قائلة حينها من خلال منشور لها عبر حسابها الخاص بـ(إنستجرام): (باي باي إنستجرام).

فيما كان قد أعلن الفنان شريف منير في سبتمبر 2020 إعتزاله لمواقع التواصل الاجتماعي بشكل مؤقت عقب تعرضه لبعض التعليقات التي أغضبته من متابعيه، فيما كانت أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق إعتزال مواقع التواصل الاجتماعي عقب حذف جميع صورها في سبتمبر الماضي إلا أنها عادت مرة أخرى لحسابها الخاص بـ(إنستجرام) من خلال نشر صورة كارتونية لها موجهة سؤال لمتابعيها: (وحشتكم؟) الأمر الذي تفاعل معه عدد كبير من رواد (إنستجرام).