أبرز المعلومات عن روان أتكينسون .. مبتكر وبطل شخصية (مستر بين)

محمد اسماعيل - القاهرة - من النادر أن تجد أحد في العالم لا يعرف شخصية (مستر بين) تلك الشخصية التي دومًا ما تقع في المشاكل بسبب طيبة قلبه والتي قد تصل لحد الغباء، وحققت شخصية (مستر بين) نجاحًا على مدار سنوات بكافة دول العالم بفضل أداء الشخصية للممثل الإنجليزي روان أتكينسون بشكل كوميدي أحبه الجمهور.

ويحتفل (أتكينسون) اليوم 6 يناير بعيد ميلاده وهو ممثل ومنتج ومؤلف إنجليزي وكان بدأ مشواره الفني بنهاية سبعينيات القرن الماضي حينما عمل بالكتابة في مسلسل "Not Nine O’clock News" والذي تم عرضه على قناة "BBC" وجسد أيضًا دور البطولة فيه، وعقب ذلك شارك في عدد من الأعمال الفنية.

وفي عام 1990 تم تقديم شخصية (مستر بين) للمرة الأولى من خلال مسلسل تلفزيوني و(أتكينسون) هو من إبتكر تلك الشخصية وكتب عدد من الأجزاء الخاصة بالمسلسل، وفي عام 1997 وبعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل بعد عرض عدد من أجزاءه كان القرار بعرض اول فيلم سينمائي لشخصية (مستر بين) وجاء الفيلم بعنوان (BEAN) وحقق نجاحًا كبيرًا.

وعقب ذلك استمر (أتكينسون) في تقديم أجزاء جديدة من مسلسله التلفزيوني (مستر بين) والذي تحول إلى مسلسل رسوم متحركة، وفي عام 2011 شارك بالجزء الثاني من سلسلة أفلام جيمس بوند الساخرة وجاء الفيلم بعنوان "Johnny English Reborn"، كما شارك في عام 2018 بجزء جديد للفيلم بعنوان "Johnny English Strikes Again"

ومن أبرز التكريمات التي حصدها روان أتكينسون حينما حصد جائزة الـ"BAFTA" عام 1981 لأفضل أداء ترفيهي ، والذي جاء بناءًا على مشاركته في The Secret Policeman's Ball والذي عرض عام 1979، وفي عام 2013 تم تكريمه بلقب قائد نظام الإمبراطورية البريطانية Commander of the" Order of the British Empire" وهو من أرفع الأوسمة في بريطانيا.

وكانت أخر الاعمال التي تم عرضها للفنان روان أتكينسون هو الجزء الخامس من مسلسل الرسوم المتحركة (mr bean) عام 2019، ومن المنتظر أن يقدم (أتكينسون) مسلسل تلفزيوني جديد هذا العام وهو مسلسل (Man vs. Bee) والذي سيأتي خلال موسمٍ واحد من 10 حلقات قصيرة لن تتجاوز الـ 10 دقائق.