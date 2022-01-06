البيت الفني للمسرح ينعى الفنانة مها أبو عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح، الفنانة مها أبو عوف، التي رحلت عن عالمنا اليوم.

وجاء في بيان عن البيت الفني للمسرح: ننعى ببالغ الحزن والأسى الفنانة الكبيرة مها أبو عوف، و التي وافتها المنية صباح اليوم الخميس، بعد حياة حافلة بالاعمال الفنية الباقية في أذهان محبيها، أسكنها الله فسيح جناته، و ألهم أهلها و محبيها الصبر و السلوان

يذكر أن جنازة الفنانة الراحلة مها أبو عوف شيعت اليوم من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم .

وحرص عدد من الفنانين على الحضور ومن بينهم: الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان أيمن عزب، الفنان منير مكرم، الفنان أحمد الحلواني، الفنان أشرف زكي، الفنانة بشرى.

وكانت الفنانة مها أبو عوف قد رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز 65 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان