"حياتي".. تفاصيل فيلم رحلت مها أبو عوف قبل تقديمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

في أغسطس الماضي، واحتفالا بذكرى مولد شقيقها الراحل الفنان عزت أبو عوف، كشفت الفنانة مها أبو عوف عن مشروع سينمائي تعد لتقديمه عنه، وذلك قبل رحيلها صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

الفنانة مها أبو عوف التي رحلت عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، كانت قد تحدثت عن المشروع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة".

وقالت مها أبو عوف: "الأسرة تستعد لتقديم فيلم يحكي مراحل وقصص من حياة عزت أبو عوف، وليس سيرته الذاتية".

وتابعت: “يحمل العمل اسم (حياتي) وهو اسم مبدئي، ويتناول رحلة الفنان الكبير مع فرقة (الفور إم) وعلاقته بشقيقاته ومسيرته الفنية”.

الفنانة مها أبو عوف رحلت عن عالمنا صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

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