عمرو دياب ينعى الفنانة مها أبو عوف: رحمها الله وألهم أهلها الصبر

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى الفنان الكبير عمرو دياب الفنانة مها أبو عوف، التي فارقت الحياة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكتب "دياب" عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": (إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة الفنانة العزيزة مها أبو عوف، رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان).

يذكر أنه منذ قليل بدأت مراسم جنازة الفنانة الراحلة مها أبو عوف من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم وحرص عدد من الفنانين على الحضور ومن ضمنهم الفنانة دنيا سمير غانم، كما حضر الجنازة الفنان منير مكرم، والفنان أيمن عزب أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وعدد من أقارب الفنانة الراحلة.

وكانت رحلت الفنانة مها أبو عوف عن عمر ناهز 65 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان