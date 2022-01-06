خبر وفاة تيم حسن “ترند”.. وموجة استنكار واسعة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أثار خبر وفاة الممثل السوري تيم حسن ضجة موجة استنكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عبر تطبيق “تيك توك” لسيارة قيل انها خاصة بتيم وقد تعرضت لحادث سير مروع مما أدى إلى وفاته.

في هذا المجال، أكدت المعلومات أن هذا الخبر عار عن الصحة ولا حقيقة له أبداً فالممثل السوري لم يتعرض لأي حادث سير ولا زال حي يرزق ويعمل على العديد من المشاريع الجديدة. واستنكر المتابعون انتشار اخبار كهذه مشيرين الى انها تؤثر سلباً على نفسية الممثل السوري وعائلته وأولاده خصوصاً ان كان بعيداً عنهم بسبب التصوير او لأي سبب اخر.

يذكر أنه تصدر اسم الفنان السوري، تيم حسن، خلال الساعات القليلة الماضية، قائمة المواضيع الأكثر رواجاً، وذلك بعد الأنباء التي تفيد بترشيح اسمه لتجسيد شخصية رفيق الحريري.