اللقطات الأولى من جنازة الفنانة الراحلة مها أبو عوف

كتب امير فتحي في الخميس 6 يناير 2022 03:50 مساءً - أقيمت بعد صلاة ظهر اليوم صلاة الجنازة على جثمان الفنانة الراحلة ” مها أبو عوف ” من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم .

وشهدت الجنازة حضور عدد من نجوم الفن جاء من بينهم نقيب المهن التمثيلية الفنان ” أشرف زكي ” والفنانة ” إلهام شاهين ” والفنانة ” دنيا سمير غانم ” والفنان ” منير مكرم ” وغيرهم .

ورحلت الفنانة مها أبو عوف عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز ال 65 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان .