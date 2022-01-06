شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وخالد النبوى وآسر ياسين ينعون مها أبو عوف: فراقك خسارة كبيرة لينا كلنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم عدد من نجوم الفن، التعازى فى وفاة الفنانة القديرة مها أبو عوف، التى وافتها المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان، مؤكدين أنها كانت فنانة جميلة وموهوبة ورحيلها خسارة كبيرة، داعين لها بالرحمة والمغفرة.

ونشرت يسرا، صورة جمعتها بالفنانة الراحلة، صحبتها بتعليق: "حبيبتى وأختى وصاحبتى وعشرة عمرى إنتى يا مها، مش قادرة أصدق ولا أستوعب إنك سيبتينا خلاص، فراقك خسارة كبيرة لينا كلنا، مفيش كلام ممكن يوصف صدمتى وحزنى عليكى، مع السلامة يا حبيبة الكل إن شاء الله متهنية بالجنة ونعيمها مع حبيبنا عزت وكل حبايبنا اللى فارقونا، يا رب برجاء الفاتحة والدعاء".

كما نعى الفنان خالد النبوى، الفنانة الراحلة وكتب عبر حسابه على تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحم العزيزة الغالية مها أبو عوف، واحدة من موهوبات الفور إم اللى أمتعونا بفنهم"، وأيضا الفنان آسر ياسين، الذى قال عبر ستورى حسابه على انستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الفاتحة لروحها الجميلة"، والفنان محمد ممدوح، الذى قال: "ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".



يسرا مع الراحلة مها أبو عوف

يذكر أن الفنانة الراحلة مها أبو عوف تنتمى لأسرة فنية عريقة، حيث إن والدها هو الموسيقار الكبير أحمد شفيق أبو عوف، وشاركت فى بداية مشوارها مع شقيقاتها فى فرقة الفور إم الغنائية التى أسسها شقيقها الراحل عزت أبو عوف، ثم اتجهت بعد ذلك إلى التمثيل وشاركت فى بطولة عشرات الأعمال السينمائية والتليفزونية والمسرحية والإذاعية التى لاقت شهرة واسعة، منها أفلام "أنا لا أكذب ولكنى أتجمل" و"المجنونة" و"الصعاليك" و"غش الزوجية" و"أمير البحار".

كما شاركت مها أبو عوف فى كثير من المسلسلات التليفزيونية الناجحة منها "الآخر" و"يتربى فى عزو" و"راجل وست ستات" و"نسر الصعيد" وكان آخر أدوارها من خلال مسلسل "الحرير المخملي" الذى عرض شهر سبتمبر الماضى من بطولة مصطفى فهمى وداليا مصطفى.



آسر ياسين



خالد النبوى



محمد ممدوح