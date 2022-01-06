شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود يبدأ تصوير النسخة العربية من مسلسل Suits مع آسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد داود بدء تصوير النسخة العربية من من المسلسل الأميركي العالمي الشهير Suits، والذي يشارك في بطولته مع آسر ياسين وتخرجه مريم أحمدى، والمقررعرضه في شهر رمضان 2022، ونشر داود صورة كلاكيت العمل على حسابه الشخصى بموقع "انستجرام".



احمد داود

يذكر أن "Suits" هو مسلسل أمريكى تم عرض أول موسم له عام 2011 تدور أحداثه حول "مايك روس"، الشاب الذكى الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير "هارفى سبيكتر"، فيقوم الأخير بتعينه مساعدًا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التى قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

ويشارك أحمد داود أيضاً في مسلسل "بطلوع الروح" للمخرجة كاملة أبو ذكرى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل أيصاَ، ويضم العمل عدد من الفنانين على رأسهم منة شلبى، الهام شاهين، أحمد السعدنى وتأليف محمد هشام عبية، حيث يسجل العمل التعاون الثالث بين داود وكاملة بعدما قدما سوياً فيلم "يوم للستات" ومسلسل "سجن النسا".

ويستعد أحمد داود، لتصوير فيلمه الجديد "هيصة"، خلال الأسابيع المقبلة، من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم، كما ينتظر طرح فيلم "يوم 13" خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته دينا الشربيني وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين وأروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله.