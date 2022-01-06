شكرا لقرائتكم خبر عن وفاه والد المطرب الشعبى شيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل والد المطرب الشعبى شيكو، حيث كتب عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك منشورا قال فيه:" توفى أبويا المهندس يسرى، مشى وسابنى هو كمان الله يرحمه وسوف يتم الصلاة على الجثمان بمسجد السيدة نفيسة، ودفنه بمقابر الأسرة بالتونسى"، حيث توفى والد شيكو بعد أشهر من وفاة والدته، والتى توفيت فى يونيو قبل الماضى متأثرة بفيروس كورونا.

وكانت أخر ألبومات شيكو، ألبوم "6 ساعات"، من توزيع مزيكا وتعاون من خلاله مع العديد من الشعراء والملحنين منهم أحمد شتا وسامح عبد الفضيل وسيد الشاعر ومنعم ومحمد غنيم ومحمود عز وشريف حمدان والتوزيع الموسيقى وأشرف البرنس وباسم منير ومحمد طه وصور منه أغنيتين.

بوست شيكو