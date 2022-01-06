شكرا لقرائتكم خبر عن التالتة ممكن لـ الجوكر ضمن تريندات يوتيوب بعد ساعات من طرحها .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت أغنية "التالتة ممكن" لـ مغنى التراب أحمد ناصر الشهير بـ "الجوكر" تريندات اليوتيوب في المرتية الثانية في مصر، وذلك بعد أقل من 10 ساعات من طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات.

وطرح الجوكر هذه الأغنية ضمن موسم "الدسات" أو "البيف"، الذى يدور بين مجموعة من مغنى التراب في مصر، وهذا التراك هو رسالة موجه من الجوكر لـ مغنى التراب "أبيوسف".

وكان قد كشف مغنى التراب أحمد محمد عفروتو، الشهير بـ "عفروتو" سبب تسميته بـ "المفرش" من قبل بعض منافسيه في مجال التراب، وذلك من خلال رده على أحد متابعى المغنى في كومنت على مواقع التواصل الاجتماعى ، حيث يشهد مجال التراب في مصر هذه الأيام "موسم البيف أو الدس"، حيث يقوم مغنى التراب بإثارة المشاكل مع بعضهم البعض بسبب خلافاتهم عن طريق استخدام حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، أو من خلال طرح اغانى جديدة لهم.

وأوضح "عفروتو" السبب قائلا :" انا هفهمك يسطا انا كنت شغال في مجال الكافيهات والقهاوى، ويتر، بنزل طلبات للناس وبفتخر بـ ده لحد دلوقتى، واى حد راجل يعنى هيكون مبسوط، ب ده انه في الوقت اللى كلها كانت بتاخد مصروف هو كان بيشتغل بس مش موضوعنا".

وأكمل عفروتو قائلا :" المهم انا لما تشهرت بقيت بتعاير بشغلنتى دى بس مش بتزاول أوى من الموضوع لأن برضه اللى بيعيرنى بحاجة زى دى اكيد مشفش رجوله في حياته ولسه بياخد مصروف، اصل العاقل هيقول ده مظبوط كان بيشتغل عند الناس وينزلهم طلبات لحد ما بقى حاجة كبيرة فى المجتمع فا أول ما بشوف حد بيعيرنى بده بعرف انه كل حاجة متسهلاله او مشفش تربية او ميعرفش حاجة عن الأصول وبس".